На подъезде к Аксарке две иномарки не поделили дорогу: пострадал один из водителей

Фото: Госавтоинспекция ЯНАО

На ямальских дорогах вновь пострадал человек. Как сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции, ДТП произошло 3 марта на 6-м километре подъезда к селу Аксарка.

- Около 18:05 вечера водитель автомобиля«Toyota» не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем «Peugeot». В результате ДТП водитель последнего госпитализирован, - рассказали в ведомстве подробности случившегося.

На фото, предоставленных автоинспекторами, видно, что обе машины буквально превратились в груды железа, а детали от них разлетелись во все стороны. То, что никто не погиб, можно назвать чудом.

Фото: Госавтоинспекция ЯНАО

Всего за прошедшие сутки на Ямале произошло 16 ДТП, а с начала года 1 022, в которых 2 человека погибли и 49 получили травмы, в том числе 3 ребенка.