Фото: Молодежное правительство ЯНАО

На Ямале объявили новый состав окружного Молодежного правительства шестого созыва - в него вошли 13 активистов. За два года им предстоит разработать план молодежных мероприятий округа, провести опрос потребностей молодежи и оценить соответствие молцентров интересам целевой аудитории.

Среди членов нового созыва - региональный координатор всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики» Милана Зандукаева, член молодежного совета при главе администрации Салехарда и председатель регионального молодежного совета КМНС Ассоциации «Ямал-потомкам!» Некоча Окотэтто, а также заместитель директора АНО «Содружество вожатых Ямала» Ксения Курдзюк.

Также в состав вошли: Мария Вокуева (Пуровский район), Елена Горнова, (Ямальский район), Юрий Игумнов, (Лабытнанги), Александра Кузнецова (Губкинский), Мария Реймер (Новый Уренгой), Евгения Дмитриева (Новый Уренгой), Дмитрий Кельчин (Салехард), Александра Артамонова (Губкинский), Анатолий Темченко (Салехард), Татьяна Милютина (Салехард).

Для действующего созыва будет реализована система непрерывных стажировок: решение реальных кейсов в различных сферах с кураторами-наставниками. Первая встреча созыва пройдет весной в онлайн-формате.

Кстати, на конкурс в состав Молодежного правительства организаторы получили 156 заявок. Отбор проходил в три этапа: подача заявок, тестирование и собеседование.