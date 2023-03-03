Фото: администрация Ноябрьска

В предстоящие выходные, 4 и 5 марта, в Ноябрьске пройдет ярмарка самозанятых, на которой все желающие смогу приобрети эксклюзивные изделия, созданные руками местных мастеров. Об этом сообщили в городской администрации.

Ярмарку организуют сразу в двух торговых центрах - «Ноябрьский» и «Ардо». Начало работы в 10:00.

Рукодельницы представят украшения в разных техниках, ароматное мыло и свечи из натуральной вощины, композиции для интерьера, куклы и сувениры, а также вязанные изделия из пуха и шерсти.

Кстати, авторские работы - это отличный подарок к 8 Марта.

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» рассказывала о том, что самозанятые жители региона смогут получить займы до одного миллиона рублей.