Фото: администрация Ноябрьска
В предстоящие выходные, 4 и 5 марта, в Ноябрьске пройдет ярмарка самозанятых, на которой все желающие смогу приобрети эксклюзивные изделия, созданные руками местных мастеров. Об этом сообщили в городской администрации.
Ярмарку организуют сразу в двух торговых центрах - «Ноябрьский» и «Ардо». Начало работы в 10:00.
Рукодельницы представят украшения в разных техниках, ароматное мыло и свечи из натуральной вощины, композиции для интерьера, куклы и сувениры, а также вязанные изделия из пуха и шерсти.
Кстати, авторские работы - это отличный подарок к 8 Марта.
Ранее «Комсомольская правда - Ямал» рассказывала о том, что самозанятые жители региона смогут получить займы до одного миллиона рублей.