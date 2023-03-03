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НовостиПроисшествия3 марта 2023 11:00

В Ноябрьске пропал 47-летний Сергей Чалап

Последний раз его видели 26 февраля
Марина Прохорова
Фото: поисково-спасательный отряд «ЯМАЛ»

Фото: поисково-спасательный отряд «ЯМАЛ»

В регионе разыскивают 47-летнего Чалап Сергея, пропавшего в Ноябрьске пять дней назад. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «Ямал».

Известно, что последний раз мужчину видели 26 февраля 2023 года, с тех пор его местонахождение неизвестно.

Приметы: рост 180 сантиметров, среднего телосложения, волосы с проседью, глаза карие.

Одежда: черная куртка и шапка, черные брюки и ботинки.

Любую информацию о местонахождении мужчины можно сообщить по телефону горячей линии ДПСО «ЯМАЛ»: 8-800-200-71-78 или 112.