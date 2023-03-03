Ямал вошел в число самых цифровых регионов России

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По сообщениям экспертов ВТБ, самым активным регионом по использованию цифровых сервисов стал Ямал. Именно здесь доля пользователей онлайн-банка составила 81% от общего числа клиентов.

В Мурманской, Тюменской областях и Югре таких пользователей 80%, в Якутии - 79%, а по России этот показатель чуть выше 70%. Большинство из этих регионов географически удаленные, поэтому для их жителей онлайн-канал - наиболее удобный способ коммуникации с банком.

Наибольшими темпами аудитория цифрового сервиса росла в Воронежской области (+19% за год). В Мордовии число клиентов банка в дистанционных каналах увеличилось на 18%, в Новосибирской и Орловской областях прирост составил 12%, в Самарской области - 11%, что выше общероссийских значений более чем на 5%.

Воронежская, Новосибирская и Самарская области стали лидерами России по доле оформленных онлайн потребительских кредитов: в этих регионах она достигла рекордных значений - 85% от общего числа выдач. Четвертое место занял Хабаровский край - 84%, на пятом - Свердловская область - 77%. В целом по стране каждый второй потребительский кредит банка был выдан дистанционно.

Активнее всего хранят сбережения в виртуальной реальности жители Московской, Ярославской области и Чувашии: они открывают онлайн порядка 90% вкладов и накопительных счетов. В Забайкальском крае и Республике Марий Эл показатель выше 87%, а по России - 81%.

- В ряде регионов доля онлайн-кредитования и размещения сбережений существенно превышает общероссийские показатели, что говорит о значительном потенциале развития цифровых продуктов по стране в целом. Дистанционное обслуживание используют миллионы клиентов, это остается одной из важнейших составляющих их жизни, - отметил Никита Чугунов, старший вице-президент, руководитель департамента цифрового бизнеса ВТБ.

В настоящее время свыше 12 миллионов пользователей банковского онлайн-сервиса совершают повседневные операции, оформляют продукты и управляют своими данными без обращения в офисы. Так, в январе посещаемость выросла в среднем до 9 миллионов раз в сутки, что на треть выше значений, чем год назад. Рекордное для банка количество сессий зафиксировано 31 января – более 10,6 миллиона.