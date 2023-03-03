На Ямале 3 марта 2023 года коронавирусом заболели еще 105 человек

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Вера Зенина

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 105 человек. С начала периода количество заболевших достигло 153 774.

При этом в больницы региона госпитализировано 7 человек, выздоровели 63 северянина. К счастью, за последние сутки нет скончавшихся от болезни, всего с начала пандемии умерли 1 060 ямальцев.

В России выявлено 14 516 человек с COVID-19, госпитализировано 1 546 россиян. Всего в стране зарегистрировано 22 314 520 случаев. Излечились от коронавируса 11 512 жителей, а 40 - скончались.