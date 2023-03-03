В Салехарде снизят аренду на муниципальные земельные участки Фото: Вера Зенина

В Салехарде снизят аренду на муниципальные земельные участки. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Соответствующий вопрос был рассмотрен на заседании совета по улучшению инвестиционного климата. Благодаря положительному решению аренда муниципальной земли для развития проектов в сфере туризма составит 39 тысяч рублей (первый год). В ближайшее время будут вноситься соответствующие изменения в нормативно-правовые акты.

Для расширения в городе рынка общепита особый акцент делается на развитии франшиз. В ближайшее время будет сформирован список, по которому будет оказываться материальная поддержка - компенсация паушального взноса в размере 90%. По приоритетным франшизам возврат составит до 3 миллионов рублей.

Стоит отметить, что список не является неизменным, инвестсовет имеет полномочия добавить туда еще франшизы по инициативе какого-либо предпринимателя.