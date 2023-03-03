Поставщика питания из Екатеринбурга с позором погнали из ноябрьских школ

Фото: Надежда Гудкова, соцсети

Председатель комитета Законодательного собрания региона по социальной политике Надежда Гудкова рассказала в своих соцсетях о недобросовестной фирме из Екатеринбурга «Социальное питание», которая успела испортить меню двух школ Ноябрьска, а также навлечь на себя гнев родителей и учеников.

«Фирма вышла на торги, уверенно сбила цену наполовину и заполучила контракт по двум школам Ноябрьска: Вынгапуровской и №7. Иногородних поставщиков хватило всего на 1,5 месяца, но за это время они успели испортить и школьное меню, и свою репутацию. К работе организация приступила 9 января, в первый же день Вынгапуровские ученики остались без горячего питания - екатеринбуржцы не успел обеспечить поваров кухонной посудой. «Успех» закрепили поставкой замороженных полуфабрикатов, сокращением порций и сомнительным меню. Дети стали жаловаться на невкусную еду, родители возмущаться, руководство школы забрасывать поставщика претензиями. Итог - расторжение контракта и штрафные санкции», - поведала Надежда Гудкова.

Сейчас дети сыты и довольны. На днях чиновница посетила Вынгапуровскую школу и своими глазами увидела, что ученикам предлагают девять видов салатов, фрукты, выпечку и разнообразные горячие блюда.

Фото: Надежда Гудкова, соцсети

В ближайшее время она приедет и в школу №7, где также успели «похозяйничать» екатеринбургские поставщики.