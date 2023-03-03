Фото: администрация Салехарда

В Салехарде открылся паб, где продают пиво, сваренное на отечественном оборудовании. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

- Это первый паб на Ямале, ближайший - только в Югре. Оформлено заведение массивом дерева, по периметру расположена большая барная стойка с мягкими стульями, - прокомментировали в мэрии.

Фото: администрация Салехарда

Напитки в пабе - собственного производства. На данный момент представлена линейка из семи видов светлого и темного пива, кислый и сладкий квас, лимонады. А еще посетители могут вкусно поесть. Меню содержит несколько видов салатов, пасты, сетов к пиву и блюдо от шеф-повара по выходным.

Владелец паба Станислав Баграмян уже работает над расширением. В ближайшие месяцы он планирует открыть второй этаж. Если первый больше подойдет для тех, кто хочет общения, то второй - для тех, кто хочет отдохнуть своей компанией. Там можно будет посидеть, послушать джаз, выступить со стендапом.