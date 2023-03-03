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В Новом Уренгое осудят двух подростков, промышлявших кражами. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следкома.

- Установлено, что в марте 2022 года двое 17-летних юношей, действуя по заранее составленному плану, проникли на территорию стройки и срезали намотанный на катушку силовой медный кабель. В результате их преступных действий собственнику причинен материальный ущерб на сумму более 42 тысяч рублей, - прокомментировали в ведомстве.

Кроме того, в июле этого же года один из обвиняемых срезал с бухты, стоящей в одном из дворов микрорайона Советский, кабель на сумму свыше 194 тысячи рублей, принадлежащий индивидуальному предпринимателю, и сдал его в пункте приема металла.

А в октябре он же, находясь на улице в ночное время, поссорился с незнакомым ему мужчиной и ударил его кулаком в лицо. Из-за этого потерпевший упал и получил травмы средней степени тяжести.

В настоящее время следствием установлены все обстоятельства совершенных преступлений, в связи с чем уголовное дело направлено в суд. Оба юноши обвиняются по п.п. «а, б» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в иное хранилище). А один из них - по ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража) и ч. 1 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека).