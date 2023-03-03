Фото: Новоуренгойская ЦГБ

В Новоуренгойской ЦГБ начали по-новому удалять аденоиды - с применением эндоскопа. Такой метод считается наиболее современным и перспективным, уточнили в медучреждении.

- Удаление аденоидов с помощью специального эндоскопа, оснащенного встроенной камерой, минимизирует травмирование тканей и позволяет провести операцию более эффективно. В зависимости от возраста пациента используется местная или общая анестезии, - прокомментировали в больнице.

Проводить аденотомию с применением эндоскопа в лор-отделении НЦГБ начали в феврале, на сегодняшний день уже выполнено 14 операций. Процедура доступна не только новоуренгойцам, но и жителям ближайших к городу населенных пунктов.

Кстати, аденоиды - не столь безобидное заболевание, как принято считать. Увеличившись, они могут закрывать устье слуховой трубы, нарушая ее функцию. Это приводит к развитию экссудативного отита - за барабанной перепонкой скапливается жидкость, и происходит нарушение слуха.