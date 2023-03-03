Фото: департамент по физической культуре и спорту ЯНАО

В Губкинском готова основа для арены ледового дворца. Об этом сообщили в региональном департаменте по физической культуре и спорту.

Сейчас подрядчик возводит каркас в апреле строители планируют приступить к монтажу металлоконструкций, а в конце года полностью возвести коробку здания.

Фото: департамент по физической культуре и спорту ЯНАО

Согласно разработанному проекту, это будет самый крупный в городе спортивный объект. Его площадь составит 6 500 квадратных метров, почти треть из которых займет ледовая арена с трибунами на 400 зрителей. Также здесь разместятся теплые и просторные раздевалки, комментаторские, тренажерный зал, медицинский кабинет, сауна, помещения проката коньков и хранения спортинвентаря.

Окончание строительства запланировано на 2024 год. После ввода объекта в эксплуатацию на базе ледового дворца планируют открыть секции по фигурному катанию и шорт-треку.