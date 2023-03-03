На Ямале появятся центры военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания

Фото: департамент по физической культуре и спорту ЯНАО

Ямал вошел в число 12 регионов России, которые, по поручению Президента Владимира Путина, откроют пилотные центры военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания. Об этом сообщили в региональном департаменте по физической культуре и спорту.

Сейчас идет подготовка будущих инструкторов -15 специалистов из городов Ямала. Она состоит из трех этапов: с 30 января по 10 марта обучение в Российском университета спецназа в Гудермесе, с 10 по 14 марта пройдет установочная сессия в Пятигорске, а с 17 марта по 20 апреля - обучение в Московском педагогическом государственном университете.

Курировать работу центров будет автономная некоммерческая организация «Центр развития военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи», созданная в Москве 1 декабря 2022 года.

Сейчас на Ямале действуют шесть центров патриотического воспитания детей и молодежи. Ключевым из них является Региональный центр патриотического воспитания «Авангард», функционирующий в Ноябрьске.