В Шурышкарском районе начнут производить мармелад, пастилу и варенье из местных ягод

Фото: Олег Попов, соцсети

В Шурышкарском районе начнут производить эксклюзивную гастрономическую продукцию: мармелад, пастилу и варенье из местных ягод. Займется этим жительнице Мужей Анна Брусницына, получившая грант на развитие собственного дела.

Деньги пойдут на покупку шкафа шоковой заморозки ягод, станка для вскрытия кедровых орехов, вакуумного упаковщика и машины для глазурирования орехов и ягод.

Собирать дикоросы и лекарственные травы северянка планирует на арктическом гектаре.

Отметим, что сладости расширят линейку «Сувениры Двуобья», в которую уже входят чай нескольких сортов и подушки-думки, набитые пушицей, хвоей и кедровыми орехами.

Фото: Олег Попов, соцсети

По словам главы муниципалитета Олега Попова, всего в этом году на поддержку бизнесменов было выделено более 10 миллионов рублей.

- В течение года пройдет еще несколько конкурсов для предпринимателей. Финансовую поддержку они могут получить по нескольким направлениям, - добавил управленец.