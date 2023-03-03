На Ямале 3 марта 2023 года подует ветер до 15 м/с

Погода на Ямале на 3 марта Фото: Вера Зенина

В пятницу, 3 марта, по данным регионального МЧС, на Ямале будет облачно с прояснениями, небольшой, местами умеренный снег, по западу преимущественно без осадков. В отдельных районах ожидаются метель и изморозь. Ветер северо-западный с переходом на западный 6-11 м/с, местами порывы до 15 м/с. Температура ночью -18…-23 градуса, при натекании облачности -10...-15, по западу -28...-33. Днем -17…-22 градуса, местами до -9...-14.

В Салехарде: пасмурно. Температура ночью -22 градуса, днем -18. Ветер 6-7 м/с.

Посмотреть подробный прогноз погоды по районам можно ниже: