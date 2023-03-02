На трассе Надым - Салехард строят две площадки для отдыха водителей

Фото: департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО

На загородной трассе между Надымом и Салехардом строят две площадки для придорожного сервиса. На них разместятся автозаправочная станция, контейнеры для сбора мусора, туалеты, столики и лавочки, сообщили в региональном департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

Дорожники уже отсыпали земляное полотно, для этого им понадобилось почти 125 тысяч кубометров песка. Уложили пять водопропускных труб общей длиной 106 метров, а существующую - нарастили. Сейчас специалисты приступили к обустройству подъездной дороги и планировке откосов.

- При наступлении плюсовой температуры начнутся работы по устройству покрытия стоянки и благоустройству территории. По окончании работ планируется размещение автозаправочной станции, - прокомментировал директор дорожной дирекции региона Денис Конев.

Сейчас в округе вдоль региональных дорог установлены 22 площадки для кратковременного отдыха водителей вместимостью от 7 до 30 парковочных мест, а также 11 площадок, на которых находятся кафе, магазины и гостиницы.