Ямальские консервы появятся во всех музеях космонавтики страны

Фото: Правительство ЯНАО

Ямальские консервы появятся во всех музеях космонавтики РФ. Информация об этом появилась на официальной странице регионального правительства в соцсети ВКонтакте.

«Первая партия экспонатов уже передана в музей космонавтики в Москве. Представить посетителям свое любимое лакомство - консервы Салехардского комбината - предложили сами космонавты», - говорится в сообщении.

Как отметил Герой России, летчик-космонавт Олег Артемьев, далеко не все продукты спецпитания удостаиваются такой чести.

Фото: Правительство ЯНАО

Кстати, ранее ямальские консервы уже успели побывать в невесомости. Их доставили космонавтом на орбиту на корабле «Прогресс МС-20».

Салехардский комбинат уже несколько лет плодотворно сотрудничает с московским предприятием, которое является поставщиком пищевой продукции для космических нужд. Больше всего российским космонавтам нравятся сырок в томатном соусе, сырок в желе и пыжьян в желе.