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НовостиОбщество2 марта 2023 10:02

Ноябряне могут пройти по выходным дням курсы начальной военной подготовки

Это очень удобно, так как не вредит учебе или работе
Марина Прохорова
Фото: Марина Трескова, соцсети

Фото: Марина Трескова, соцсети

В рамках проекта «Северяне. Жизнь Героя» в муниципалитетах Ямала стартовали курсы начальной военной подготовки. В Ноябрьске занятия проходит по выходным, что очень удобно для горожан.

«Когда нужно срочно пройти курсы по военной подготовке, то на помощь приходит «Полигон». Для участников разработаны два формата обучения по восьми направлениям. Занятия проходят в субботу и воскресенье, без ущерба учебным или рабочим дням», - говорится в сообщении на странице РЦПВ «Авангард» в соцсети «Вконтакте».

По словам инструкторов, после обучения каждый мужчина будет уверенно владеть базовыми навыками военной подготовки.

Заявки на участие принимаются по почте: remizov@yamalrcpv.ru. Также записаться на подготовку можно на платформе «Северяне. Жизнь Героя».