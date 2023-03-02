Жительница Нового Уренгоя перевела биржевому мошеннику почти 3 миллиона рублей Фото: Вера Зенина

В полицию Нового Уренгоя обратилась местная жительница 1971 года рождения, ставшая жертвой мошенников. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, женщина решила попробовать себя в роли биржевого трейдера.

- Потерпевшая увидела в интернете рекламу о инвестировании в валюту. Пройдя по ссылке, она заполнила анкету с указанием персональных данных, после чего с ней связался якобы специалист по инвестированию. Он пояснил, что для открытия платформы необходимо перевести 8 тысяч 800 рублей, что женщина и сделала, а связавшись с ней через несколько дней, сообщил, что на ее банковскую карту поступило более тысячи рублей - прибыль от инвестирования, - рассказали в ведомстве.

Новоуренгойка, поверив в это и желая продолжать зарабатывать, перевела в течение семи дней 2 миллиона 970 тысяч рублей. После этого ее платформа на сайте заблокировалась, а злоумышленник перестал выходить на связь.

Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Преступнику грозит до десяти лет лишения свободы.