На Ямале 2 марта 2023 года коронавирусом заболели еще 56 человек

Последние новости о коронавирусе на Ямале

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 56 человек. С начала периода количество заболевших достигло 153 669.

При этом в больницы региона госпитализировано 10 человек, выздоровели 85 северян. К счастью, за последние сутки нет скончавшихся от болезни, всего с начала пандемии умерли 1 060 ямальцев.

В России выявлено 14 096 человек с COVID-19, госпитализировано 1 766 россиян. Всего в стране зарегистрировано 22 300 004 случая. Излечились от коронавируса 13 937 жителей, а 39 - скончались.