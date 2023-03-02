Ямальцев, участвующих в СВО и восстанавливающих новые регионы РФ, наградят медалями

Фото: Правительство ЯНАО

На Ямале расширили список оснований для представления к медали «За мужество и самоотверженность». Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

- В частности, расширяется список оснований для представления к награде. Теперь ее могут получить участники специальной военной операции и ямальцы, восстанавливающие инфраструктуру на территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Отметим, что вместе с медалью награжденные получают удостоверение к ней и единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей.

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» рассказывала о том, что жителя Ямальского района наградили в госпитале Москвы за храбрость в зоне спецоперации. Петр Сэротэтто получил медаль «За отвагу».