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Со 2 мая жители Надыма смогут напрямую летать в Минеральные воды. Билеты уже в продаже. Это 43 субсидируемый маршрут в регионе. Традиционно, на нем будет действовать программа льготных перелетов для детей из многодетных семей.

Перелеты будут выполняться еженедельно. Из Надыма в Минеральные Воды авиарейс отправится в 9:15. В обратном направлении вылеты запланированы на среду - в 2.00.

Время в пути составит 4 часа и 45 минут. Перевозить людей будут воздушные суда типа Sukhoi Superjet 100 вместимостью до 93 посадочных мест.

Напоминаем, что в прошлом году были отрыты летние рейсы в Минеральные воды из Ноябрьска, Нового Уренгоя и Салехарда.