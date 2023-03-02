Фото: администрация Губкинского

В 17-м микрорайоне Губкинского готовятся к сдаче первые дома. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

- В ближайшее время в новостройки переедут жители аварийного жилого фонда из 1-го и 7-го микрорайонов. Общестроительные работы практически завершены. На финальной стадии - внутренние работы и обустройство инженерных систем, - прокомментировали в мэрии.

Отметим, что дома являются частью общего комплекса, состоящего из трех корпусов на 379 квартир, а их площадь -18 тысяч квадратных метров.

Фото: администрация Губкинского

До конца 2025 года в данном микрорайоне планируется построить и ввести в эксплуатацию еще четыре многоэтажки - 32 тысячи квадратных метров жилья.

Благоустройство нового микрорайоне предусматривает размещение детских и спортивных площадок, пешеходные зоны и внутриквартальные проезды.

- Комплексный подход к застройке территории обеспечит комфортные условия для повседневной жизни, - подчеркнули власти.

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