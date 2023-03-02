В Новом Уренгое строительная организация задолжала работникам 12 миллионов рублей Фото: Вера Зенина

Прокуратура Нового Уренгоя помогла получить задолженность по зарплате работникам ООО «Полярстройкомплект». Как пояснили в пресс-службе надзорного органа, людям не выплачивали деньги целых три месяца.

- Установлено, что у руководства компании образовалась задолженность перед 66 работниками. С сентября по ноябрь 2022 года сотрудникам не выплатили 12 миллионов рублей, - прокомментировали в ведомстве.

В связи с этим прокурор внес директору предприятия представление, а также направил 39 заявлений в суд о выдаче судебных приказов по взыскании заработной платы.

В итоге, благодаря принятым мерам прокурорского реагирования, задолженность перед работниками погашена в полном объеме.

Напоминаем, что жители Ямала могут сообщить о невыплате зарплаты напрямую в следственный комитет. Для этого достаточно позвонить на специальный номер.