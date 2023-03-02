В Приуральском районе осудят мужчину, выкинувшего из окна 2-летнюю внучку свой сожительницы

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В Приуральском районе осудят жителя села Аксарка 1969 года рождения, который едва не убил 2-летнюю девочку. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следкома.

- Установлено, что 22 января 2023 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выбросил внучку своей сожительницы из окна квартиры, расположенной на втором этаже. Свой поступок мужчина объяснил тем, что его раздражал плач ребенка, - рассказали в ведомстве подробности преступления.

К счастью, малышке удалось выжить - падение смягчил лежащий под окнами снег. А замерзнуть девочке не дал сосед обвиняемого. Услышав плач, мужчина выбежал на улицу, занес ребенка в квартиру и вызвал бригаду скорой помощи.

В ходе предварительного следствия удалось выяснить, что ранее ямалец неоднократно привлекался к уголовной ответственности. А по результатам проведенной судебно-психиатрической экспертизы он признан вменяемым.

Сейчас злоумышленник находится под стражей и обвиняется по ч. 3 ст. 30 и п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего).