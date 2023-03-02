Надымский хирург Кирилл Моря, отправившийся добровольцем на Донбасс, награжден медалью Луки Крымского

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Президент Владимир Путин наградил медалью Луки Крымского надымского хирурга Кирилла Моря, который в прошлом году отправился добровольцев на Донбасс и помогал местным врачам.

«За заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу наградить медалью Луки Крымского Морю Кирилла Александровича - врача государственного бюджетного учреждения здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа «Надымская центральная районная больница», - говорится в документе.

Кирилл Моря проработал в городской больнице Мариуполя почти три месяца. По его словам, решение о поездке он принял сразу и без колебаний.

- Было тяжело, но не страшно. Мы понимали, зачем там находимся. Работающие в таких условиях медработники не делят обязанности на свои и чужие. Каждый делал все, что нужно в данный момент, и как хирург, и как медбрат, и как терапевт, - сказал врач.