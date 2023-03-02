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На Ямале приостановили вакцинацию от коронавируса, причина этого - нехватка первого компонента препарата. Об этом сообщила первый заместитель директора регионального депздрава Мария Захарова.

- Сейчас в медицинских учреждениях заканчивается первый компонент вакцины, следующая поставка ожидается в понедельник. На этот период вакцинация первым компонентом приостановлена, - прокомментировала специалист.

Также Мария Захарова отметила, что еженедельно на Ямале вакцинируются порядка 2 000 - 2 500 человек, что является довольно хорошим показателем.

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