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НовостиЗвезды2 марта 2023 3:58

В Ноябрьске открыли конкурс-выставку академического рисунка «Золотое сечение»

Мероприятие проходит раз в два года
Марина Прохорова
Скриншот из видео

Скриншот из видео

Ноябрьск стал местом состязания юных художников со всего Ямала. В городе стартовал конкурс-выставка академического рисунка «Золотое сечение», сообщили в пресс-службе администрации.

Мероприятие проходит раз в два года. В этом году участие в нем принимают 105 ребят из 15 детских школ искусств и художественных школ округа.

Юные северяне представят работы по двум направлениям: конкурс-выставка творческих работ, выполненных в качестве домашнего задания, и конкурс академических рисунков, выполненных в течение двух дней.

Также в программе запланированы мастер-классы для участников и преподавателей. Их проведут профессионалы из Москвы и Салехарда.