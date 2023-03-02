В Ноябрьске открыли конкурс-выставку академического рисунка «Золотое сечение»

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Ноябрьск стал местом состязания юных художников со всего Ямала. В городе стартовал конкурс-выставка академического рисунка «Золотое сечение», сообщили в пресс-службе администрации.

Мероприятие проходит раз в два года. В этом году участие в нем принимают 105 ребят из 15 детских школ искусств и художественных школ округа.

Юные северяне представят работы по двум направлениям: конкурс-выставка творческих работ, выполненных в качестве домашнего задания, и конкурс академических рисунков, выполненных в течение двух дней.

Также в программе запланированы мастер-классы для участников и преподавателей. Их проведут профессионалы из Москвы и Салехарда.