7-й микрорайон Губкинского ждет масштабное преображение

Фото: Андрей Гаранин, соцсети

Согласован один из самых важных губкинских проектов - комплексное развитие 7-го микрорайона. Об этом сообщил глава города Андрей Гаранин.

По его словам, в границах данной территории полностью ликвидирую ветхое и аварийное жилье, а на его месте построят капитальные многоквартирные дома и детский сад на 240 мест.

Кроме того, запланировано благоустройство местности. Здесь появится красивый и уютный сквер, а во дворах установят детские игровые и спортивные комплексы.

- Теперь комплексное строительство и развитие микрорайонов не просто муниципальная практика, а наша новая удобная реальность, - подчеркнул градоначальник.

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» рассказывала о том, что в Губкинском появится рыболовно-туристический комплекс «Лазурный берег». На его территории буду гостевые домики, теплые гриль-беседки, бани, спортивные площадки и обустроенный пирс.