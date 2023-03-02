К сентябрю на Ямале откроются еще пять модельных библиотек

Фото: департамент культуры ЯНАО

На Ямале продолжается создание модельных библиотек. Как сообщили в региональном департаменте культуры, к сентябрю еще пять учреждений откроются в Салехарде, Ноябрьске, Губкинском, Тарко-Сале и в селе Салемал.

Каждая библиотека будет обустроена согласно индивидуальным дизайн-проектам: обновят концепцию, мебель и книжные фонды. В общей сложности для пяти новых пространств закупят более шести тысяч новых экземпляров.

Так, Салехардская библиотека культурного центра «Наследие» станет центром краеведческой работы. Фонд и мероприятия учреждения будут соответствовать теме: «Салехард - город на мысу». Особенностью проекта станет соединение библиотеки с музейными экспозициями и выставочным залом.

Детскую библиотеку Ноябрьска обустроят в формате комнаты собственной квартиры. Это будет своего рода личное пространство в общественном месте.

Фото: департамент культуры ЯНАО

Библиотека Губкинского станет креативным кластером для детей и молодежи. После открытия она будет представлять собой площадку для открытого интерактивного общения.

В Тарко-Сале новая детская библиотека станет открытой площадкой для обучения, саморазвития, чтения, проведения досуга и реализации творческого потенциала жителей города. Ее оформление посвящено героям первого краеведческого комикса Пуровского района - девочке Еле и ее собачке Майме.

А в Салемальской сельской библиотеке займутся экопросвещением детей и молодежи.

Напоминаем, что в 2022 году на Ямале обновили также пять библиотек - в Салехарде, Новом Уренгое, Ноябрьске, Красноселькупе и Панаевске