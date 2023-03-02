На Ямале 2 марта 2023 года потеплеет до -1 градуса

Погода на Ямале на 2 марта

В четверг, 2 марта, по данным регионального МЧС, на Ямале будет облачно с прояснениями, небольшой, местами умеренный снег. Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный 5-10 м/с. Температура ночью -14…-19 градусов, при натекании облачности до -8, по западу -23...-28. Днем -1…-6 градусов, местами до -11...-16, по западу до -21.

В Салехарде: пасмурно и небольшой снег. Температура ночью -21 градус, днем -18. Ветер 5-6 м/с.

Посмотреть подробный прогноз погоды по районам можно ниже: