Мошенник убедил новоуренгойца взять кредит на 2 миллиона рублей и перевести ему все деньги Фото: Вера Зенина

В полицию Нового Уренгоя обратился местный житель 1980 года рождения, ставший жертвой мошенника. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, мужчина поверил, что на его имя хотят взять кредит и выполнил все рекомендации афериста.

- Мужчине поступил звонок от неизвестного, который представился сотрудником службы безопасности банка. Под предлогом отмены операции по несанкционированному оформлению займа, он убедил потерпевшего самому взять несколько кредитов, - прокомментировали в ведомстве.

Мужчина, не подозревая, что общается с мошенником, сделал так, как он ему велел: оформил кредиты и перевел в течение нескольких дней на посторонние счета 2 миллиона 8 тысяч рублей.

Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере». Преступнику грозит до десяти лет лишения свободы.