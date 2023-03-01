В Салехарде трем семьям вручили ключи от новых квартир в многоэтажке по улице Патрикеева

Фото: администрация Салехарда

В Салехарде трем семьям вручили ключи от новых квартир в доме по улице Патрикеева, 6. Как отметили в городской администрации, в декабре прошлого года им вручили сертификаты по пилотному жилищному проекту - именно в его рамках люди получат комфортную жилплощадь.

Размер соцвыплаты для граждан, проживающих по договору соцнайма, рассчитывается следующим способом: к общей площади занимаемого жилого помещения прибавляется 10 квадратных метров и все это умножается на стоимость одного квадратного метра жилого помещения.

Размер соцвыплаты для собственников рассчитывается исходя из суммы рыночной стоимости и на основании независимой оценки, а также повышающего коэффициента в размере 25%.

- Ввели два дома, до конца года планируем завершить еще столько же многоквартирников рядом. В них тоже переедут семьи, участвующие в новой программе. В домах 1, 2, 3-комнатные квартиры с предчистовой отделкой. Основное преимущество - наличие газового автономного отопления, что гарантирует тепло в любое время года. Дополнительно имеется просторный внутренний двор c парковкой, - отмечает директор ООО «СтройКом» Сергей Ляшенко.

В этом году прием документов на участие в пилотном проекте начат с 28 февраля. Желающие могут обратиться в управление жилищной политики по адресу: ул. Броднева, д. 28, кабинет №2.