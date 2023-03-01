На Ямале 1 марта 2023 года коронавирусом заболели еще 43 человека

Последние новости о коронавирусе на Ямале

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 43 человека. С начала периода количество заболевших достигло 153 613.

При этом в больницы региона госпитализировано 7 человек, выздоровели 72 северянина. К счастью, за последние сутки нет скончавшихся от болезни, всего с начала пандемии умерли 1 060 ямальцев.

В России выявлено 13 438 человек с COVID-19, госпитализировано 1 950 россиян. Всего в стране зарегистрировано 22 285 908 случаев. Излечились от коронавируса 16 557 жителей, а 37 - скончались.