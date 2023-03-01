В Салехарде осудят больного на голову мужчину, который нанес матери 99 ножевых ранений

Фото: СУ СКР по ЯНАО

В Салехарде осудят местного жителя 1974 года рождения, который с особой жестокостью убил родную мать. Как сообщили в пресс-службе регионального следкома, он обвиняется по п. п. «в», «д» ч.2 ст.105 УК РФ (убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, совершенное с особой жестокостью).

- Установлено, что 28 ноября 2022 года обвиняемый поссорился со своей матерью. Далее он нанес 82-летней женщине не менее 99 ударов ножом в область груди. После совершения убийства мужчина сам позвонил в полицию и сообщил о произошедшем, - прокомментировали в ведомстве.

В ходе расследования стало известно, что у салехардца есть проблемы со здоровьем психического характера. Проведенная судебная экспертиза подтвердила этот факт.

На данный момент уголовное дело направлено в суд Ямало-Ненецкого автономного округа. Прокурор будет требовать, чтобы мужчину отправили на принудительное лечение.