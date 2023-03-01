После вмешательства новоуренгойской прокуратуры в микрорайоне ИЖС Семейный построят дороги

Фото предоставлено КП

Прокуратура Нового Уренгоя обязала местную администрацию обустроить автодороги в микрорайоне ИЖС Семейный. Как сообщили в пресс-службе регионального ведомства, на его территории отсутствует твердое дорожное покрытие, есть только грунтовое. Из-за этого осенью и весной проезд на автомобиле становится затруднительным.

- Отсутствие автомобильных дорог в данном микрорайоне нарушает соответствующее законодательство и создает препятствие для проезда к домам жителей машин скорой медицинской помощи, пожарной техники и полиции, - прокомментировали в надзорном органе.

В связи с этим прокурор направил в суд иск, требуя, чтобы власти построили на территории микрорайона асфальтовые дороги в соответствии с установленными требованиями.

В итоге суд, выслушав истца и ответчика, встал на сторону гособвинителя, полностью удовлетворив его требования.

Исполнение решения суда контролируется прокуратурой.