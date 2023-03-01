В Салехардской ОКБ установили новое оборудование для восстановления после травм и инсультов

Фото: департамент здравоохранения ЯНАО

В Салехардской ОКБ установили новое реабилитационное оборудование - стабилоплатформу, предназначенную для восстановления после травм и инсультов. Об этом сообщили в региональном департаменте здравоохранения.

- Возможности реабилитации с помощью стабилоплатформы уникальны. Оборудование способно поставить на ноги даже пациентов после тяжелых заболеваний. Медикаментозным лечением такого не добиться. Особенно хочется подчеркнуть доступность использования системы: пройти реабилитацию могут не только жители окружной столицы, но и пациенты из отдаленных населенных пунктов, - рассказал глава ведомства Сергей Новиков.

Стабилоплатформа используется на разных этапах восстановления, в том числе и во время стационарного лечения. Система позволяет успешно проводить нейромышечную реабилитацию даже пациентам с потерей чувствительности или напротив, с тяжелым болевым синдромом.

А еще оборудование имеет большое количество встроенных протоколов лечения, что облегчает работу врача-физиотерапевта - освобождает его от необходимости составлять план тренировок. Однако врач или тренер могут адаптировать программу под конкретного пациента.

Ежедневно восстановительное лечение с помощью стабилоплатформы проходят порядка 15 пациентов, в будущем их число планируется увеличить до 25.