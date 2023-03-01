Наркокурьер, задержанный на вокзале в Лабытнанги, уедет в колонию на 9 лет

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В Лабытнанги вынесли приговор жителю Нижегородской области, обвиняемому в покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

- В апреле 2022 года мужчина, по указанию своего куратора, пытался вывезти за пределы Ямала крупную партию наркотиков для дальнейшего сбыта. Чтобы осуществить задуманное, он купил билет на поезд, но так и не успел отбыть. Его задержали на железнодорожной станции Лабытнанги, - прокомментировали в ведомстве.

При проведении обыска у него обнаружили крупную партию запрещенных веществ, расфасованные в небольшие свертки.

Суд, с учетом позиции государственного обвинителя, признал мужчину виновным по ч. 3 ст. 30 п. «г» ч.4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере) и приговорил его 9 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Работа по изобличению куратора продолжается в рамках уголовного дела, выделенного в отдельное производство.