В Губкинском осудят тренера спортшколы «Фортуна», по вине которой юная спортсменка получила тяжелые травмы, сорвавшись со скалодрома

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В Губкинском осудят тренера спортшколы «Фортуна», по вине которой пострадала малолетняя девочка: она упала с десятиметровой высоты и получила тяжелые травмы. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следкома.

Инцидент произошел 17 января 2023 года. В тот день школьница пришла на тренировку и получила задание от тренера подняться по скальной стенке на скорость. При этом педагог грубо нарушила технику безопасности, что и привело к несчастному случаю.

- Установлено, что тренер не проверила, замуфтован ли страховочный карабин страховочной веревки к поясу девочки, а затем покинула свое рабочее место под скальной стенкой, направившись в помещение для хранения спортивного инвентаря. Потерпевшая, выполняя упражнение без страховочной веревки, поднялась на скальную стенку, откуда и произошло ее падение, - прокомментировали в ведомстве.

В результате происшествия девочка получила тяжкий вред здоровью.

В настоящее время следствием собрано достаточно доказательств вины обвиняемой, в связи с чем уголовное дело направлено в суд.

Отметим, что ход расследования уголовного дела находился на контроле руководителя следственного управления генерал-майора юстиции Андрея Егорова.