Фото: департамент образования ЯНАО

Президент Владимир Путин присвоил звание «Заслуженный учитель РФ» трем ямальским педагогам. Об этом сообщили в региональном департаменте образования.

Кстати, обладателей почетного звания объединяет не только любовь к детям и профессии - все они из Нового Уренгоя.

Елена Воронюк работает учителем физики в школе «Земля родная». Ее выпускники лучше всех сдают ЕГЭ и ОГЭ - средний балл выше показателя по округу. Также педагог успешно выступает в региональном конкурсе разработок учителей: в 2021 году она стала призером с проектом «Конвергентная лаборатория», а уже в следующем году программа «Олимпиадная физика» принесла ей победу.

Лира Ковальчук 30 лет преподает историю и обществознание в школе №11. Ее ученики из года в год становятся победителями и призерами муниципального и регионального этапов ВсОШ по обществознанию, праву, экономике и истории. А еще педагог является обладательницей грантов президента, губернатора и главы города.

Людмила Ларионова - учитель химии в гимназии, а также победитель международных конкурсов «Профессионалы» и «Наука без границ». Она мастерски распознает талант к своему предмету среди учеников, развивает их и ведет до побед на олимпиадах и конкурсах разных уровней.