В Аксарке появится свой собственный карьер строительного песка

Фото: Иван Сакал, соцсети

В селе Аксарка появится свой собственный карьер строительного песка «Приобский». Об этом в своих соцсетях сообщил глава Приуральского района Иван Сакал.

«Долгожданный и такой нужный для всех тех, кто занимается строительством. Для жителей открытие местного карьера песка должно обернуться снижением затрат на строительство индивидуального жилья. В предыдущие годы доставка песка из Салехарда приводила к его серьезному удорожанию», - написал управленец.

Фото: Иван Сакал, соцсети

В настоящее время завершается обустройство автомобильной дороги к месту добычи. Вскоре он заработает на полную мощь.

Максимальная глубина карьера составит 10 метров, а допустимый объем добычи - 5,5 миллиона кубических метров. Так что песка хватит всем.