Под Салехардом иномарка на скорости въехала в бульдозер: пострадали два человека

Фото: Госавтоинспекция ЯНАО

На ямальских дорогах вновь пострадали люди. Как сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции, авария произошла 28 февраля на 1 111 километре трассы Сургут - Салехард.

- Водитель «Тойоты» не выбрал безопасную дистанцию до впереди движущегося автомобиля, в результате чего столкнулся с бульдозером «К-701». В итоге водитель и пассажир иномарки госпитализированы, - рассказали в ведомстве подробности случившегося.

На снимках, предоставленных сотрудниками ГИБДД, видно, что легковушка получила серьезные повреждения и вряд ли подлежит восстановлению. А на бульдозере, как говорится, ни царапинки.

Фото: Госавтоинспекция ЯНАО

Всего за прошедшие сутки на Ямале произошло 18 ДТП, а с начала года 960, в которых 2 человека погибли и 48 получили травмы, в том числе 3 ребенка.