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НовостиПроисшествия1 марта 2023 0:00

На Ямале 1 марта 2023 года пойдет сильный снег

Рассказываем, какая погода будет на Ямале 1 марта 2023 года
Марина Прохорова
Погода на Ямале на 1 марта

Погода на Ямале на 1 марта

Фото: Вера Зенина

В среду, 1 марта, по данным регионального МЧС, на Ямале будет облачно с прояснениями, небольшой, местами умеренный снег. Ветер северо-восточный с переходом на северо-восточный 8-13 м/. Температура ночью -15…-20 градусов, при натекании облачности до -9, по западу -25...-30. Днем -8…-13 градусов, местами до -3, по западу -14...-19.

В Салехарде: пасмурно и небольшой снег. Температура ночью -23 градуса, днем -19. Ветер 8-9 м/с.

Посмотреть подробный прогноз погоды по районам можно ниже:

Фото: МЧС России по ЯНАО

Фото: МЧС России по ЯНАО