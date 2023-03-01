На Ямале 1 марта 2023 года пойдет сильный снег

Погода на Ямале на 1 марта Фото: Вера Зенина

В среду, 1 марта, по данным регионального МЧС, на Ямале будет облачно с прояснениями, небольшой, местами умеренный снег. Ветер северо-восточный с переходом на северо-восточный 8-13 м/. Температура ночью -15…-20 градусов, при натекании облачности до -9, по западу -25...-30. Днем -8…-13 градусов, местами до -3, по западу -14...-19.

В Салехарде: пасмурно и небольшой снег. Температура ночью -23 градуса, днем -19. Ветер 8-9 м/с.

Посмотреть подробный прогноз погоды по районам можно ниже: