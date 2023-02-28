Предприниматель из Надыма откроет банный комплекс

Фото: Правительство ЯНАО

Предприниматель из Надыма Марсель Садыков отроет банный комплекс. На территории площадью один гектар разместится административное здание с паб-кафе, четыре отдельно стоящие бани модульного типа, одна из которых - с бассейном внутри. Также предусмотрена одна баня, где одновременно могут находиться до 15 человек, а еще подогреваемые чаны и беседка.

- Мы живем в Арктическом регионе. Думаю, возможность погреться в мороз в жаркой бане для надымчан будет в радость. Также на территории комплекса можно гулять, дышать свежим воздухом, отвлекаться от городской суеты, - поделился Марсель Садыков.

Сократить расходы на запуск проекта ему помог займ от окружного центра «Мой бизнес» по ставке 3% годовых.

Напоминаем, что также мужчина занимается изготовлением детской и столовой мебели. Она производится из экологичной уральской древесины, при чем 70% материалов и комплектующих - отечественные.