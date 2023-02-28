Власти Губкинского незаконно взяли с жителя аварийки более полумиллиона рублей за переселение в новую квартиру Фото: Вера Зенина

Губкинская прокуратура помогла местному жителям взыскать с администрации более 545 тысяч рублей. Как сообщили в пресс-службе ведомства, горожанин сам выплатил властям эти деньги при переселении из аварийного жилья в новую квартиру. Указанная выше сумма - разница в стоимости обмениваемых жилых помещений.

- Установлено, что в июле 2020 года между заявителем и муниципалитетом было заключено соглашение, согласно которому мужчина должен выплатить администрации свыше 545 тысяч рублей в качестве доплаты за новое жилье, которое ему предоставят взамен изъятого, - прокомментировали в ведомстве.

В связи с этим прокурор обратился в суд с иском, в котором требовал признать сделку недействительной и вернуть горожанину деньги. Однако суд первой инстанции, рассмотрев дело, пришел к выводу, что срок для оспаривания указанного соглашения прошел.

Тогда прокурор обжаловал данное решение в апелляционном порядке. При пересмотре дела ему удалось доказать, что срок давности следовало исчислять с момента, когда гражданину стало известно о нарушении его права, и он обратился за помощью.

В итоге решение Губкинского районного суда было отменено, а требования прокурора удовлетворены в полном объеме.

Исполнение решения суда контролируется ведомством.