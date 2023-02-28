На Ямале 28 февраля 2023 года коронавирусом заболели еще 24 человека

Последние новости о коронавирусе на Ямале

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 24 человека. С начала периода количество заболевших достигло 153 570.

При этом в больницы региона госпитализировано 3 человека, выздоровели 67 северян. К счастью, за последние сутки нет скончавшихся от болезни, всего с начала пандемии умерли 1 060 ямальцев.

В России выявлено 9 753 человека с COVID-19, госпитализировано 2 053 россиянина. Всего в стране зарегистрировано 22 272 470 случаев. Излечились от коронавируса 14 365 жителей, а 35 - скончались.