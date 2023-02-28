На Ямале ужесточили правила содержания и выгула домашних животных Фото: Вера Зенина

На Ямале утвердили новые правила содержания и выгула домашних животных, которые вступают в силу с 1 сентября 2023 года. Разработанный документ конкретизирует перечень норм, изложенных в федеральном законе «Об ответственном обращении с животными», действующем в России с 2019 года.

Так, запрещается содержать кошек и собак в подъездах, на чердаках, придомовой территории многоквартирных домов, а также в квартирах, в которых постоянно никто не проживает. Нельзя оставлять питомца без еды, воды и попечения, а также в ненадлежащих условиях.

Содержать собак во дворе частного дома можно на привязи или в вольере, либо на огороженной территории. Самостоятельно выходить за ее пределы пес не должен. А при входе в жилище должна быть размещена предупреждающая надпись.

Также изменились правила выгула собак. Животных, которые в холке выше 40 сантиметров, надо держать на поводке и в наморднике. При этом выгуливать таких крупных особей нельзя малолетним и гражданам в состоянии опьянения.

Кстати, в городе отпустить собаку с поводка можно только на специальной площадке - таких в округе 43.

Запрещается выгул животных на территории соцучреждений и детских площадок, а также в местах, которые определены муниципалитетом. Уборка продуктов жизнедеятельности должна производится сразу же, за нарушение - штраф в размере от 1 до 2,5 тысяч рублей.

Перевозить животное в общественном транспорте можно при условии, если оно не навредит другим пассажирам и их имуществу. Также запрещено неконтролируемое передвижение хвостатого.

Полномочия по контролю за соблюдением норм возложены на администрации муниципалитетов. При первом правонарушении владельцу выносится предупреждение, а при повторе и в резонансных случаях выписывают протоколы и назначают штраф.