В Красноселькупском районе осудят женщину, которая зарезала сожителя, избившего ее по пьяни

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В Красноселькупском районе осудят жительницу села Толька, зарезавшую сожителя. Она обвиняется по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего), сообщили в пресс-службе регионального следкома.

- Установлено, что 20 декабря между сожителями произошел скандал, причиной которого стало длительное употребление мужчиной спиртных напитков. Потерпевший, в ходе спровоцированной им ссоры, нанес женщине несколько ударов кулаками по голове и туловищу, а она, в свою очередь, ударила 47-летнего мужчину ножом в живот. Он скончался от полученного ранения, - прокомментировали в ведомстве.

В настоящее время следствие собрало достаточно доказательств вины женщины, в связи с чем уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения.

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» рассказывала о том, что жительница Муравленко убила собутыльника и утром позвонила в полицию.