Администрация Губкинского призвала подростков вести себя прилично в общественных местах

Фото: администрация Губкинского

Администрация Губкинского обратилась к местным подросткам с просьбой вести себя прилично в общественных местах, особенно теплых остановках. Причина этого - неподобающее поведение ребят, заснятое камерами видеонаблюдения.

- В общественных местах, в том числе и теплых остановках, установлено круглосуточное видеонаблюдение. Система позволяет оперативно выявлять нарушителей и сообщать в полицию. Давайте будем бережно относиться к своему городу и общественному имуществу! Его порча определяется как вандализм, за которое следует наказание, - прокомментировали в мэрии.

Фото: администрация Губкинского

Чтобы не быть голословными, власти опубликовала подборку фото с юными горожанами, оставившими после себя гору мусора.

А еще в администрации отметили, что Губкинский - город молодой и комфортный, жизнь в котором отличается от жизни в больших городах своей размеренностью и спокойствием. Поэтому каждый негативный поступок или шалость сразу же бросаются в глаза.