В Тарко-Сале осудили мужчину, зарезавшего приятеля в первый день Нового года

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В Тарко-Сале осудили 56-летнего местного жителя, который убил человека в первый день Нового года. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следкома.

- Установлено, что 1 января 2022 года к обвиняемому пришел его знакомый. После совместного распития алкоголя хозяин квартиры сделал гостю замечание за его неподобающее поведение и попросил удалиться, однако, в ответ на просьбу, 40-летний мужчина оскорбил владельца жилища и отказался уходить. В ходе возникшей ссоры хозяин нанес гостю два удара ножом в область бедра. Потерпевший скончался на месте происшествия от массивной кровопотери, - прокомментировали в ведомстве.

На следующее утро обвиняемый, видя, что его гость не подает признаков жизни, спрятал тело на балкон, а затем сообщил о произошедшем родственникам. Именно они и заявили о совершенном преступлении в правоохранительные органы.

В итоге суд признал мужчину виновным по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего) и приговорил его к 6 годам лишения свободы в колонии строгого режима.